Sheriff vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Europa League 2022-23

Europa League

Se abren las emociones de este jueves 15 de septiembre siguiendo con la jornada 2 de la fase de grupos de la Europa League 2022-2023, cuando el Sheriff busque dar la campanada aprovechando su condición de local, pero tendrá que recibir al Manchester United que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Bolshaya Sportivnaya Arena.

Hora y Canal Sheriff vs Manchester United

Sede: Bolshaya Sportivnaya Arena, Tiraspol, Moldavia

Hora: 5:45 pm de Reino Unido. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Sheriff vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Sheriff ha dominado en la Liga de Moldavia donde es líder invicto en 7 jornadas. El pasado domingo recibieron al Milsami logrando superarlos 2-0 con goles de Pernambuco e Iyayi Atimwen.

El Amarillo y negro tuvo un gran debut en la Europa League, el pasado jueves, cuando visitaron al Oromania logrando superarlos 0-3 con anotaciones de Ibrahim Akanbi, Iyayi Atiemwen y Mouhamed Diop.

Por su parte, el Manchester United venía con un paso ascendente muy marcado en la Premier League, sin embargo este fin de semana no tuvo actividad dado que su duelo ante el Crystal Palace tuvo que ser pospuesto por la muerte de la Reina Isabel II.

Los Red Devils tuvieron un durísimo debut en la Liga Europea, con Cristiano Ronaldo como titular, siendo superados en casa 0-1 por la Real Sociedad.

Tanto el Sheriff como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo. En los pronósticos los Red Devils son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero los de Moldavia están en casa y saldrán con la motivación a tope intentando salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sheriff vs Manchester United.

Sheriff vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Europa League 2022-23

Last modified: septiembre 14, 2022

Etiquetas: Canal Sheriff vs Manchester United