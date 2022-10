Manchester City vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Gran partido tendremos este sábado 22 de octubre en la cabalística jornada 13 de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para seguir sumando triunfos que lo mantengan en carrera por la cima, pero recibirán a un Brighton que intentará dar la sorpresa en su visita al Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Brighton

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Manchester City vs Brighton en VIVO

El cuadro del Manchester City ha tenido una gran temporada siendo uno de los protagonistas, sin embargo en la carrera por el título no hay margen de error. Después de 10 duelos suman 7 victorias, par de empates y solamente han sido vencidos en una ocasión.

Los Citizens justamente vienen de perder la semana pasada cuando visitaron al Liverpool siendo superados 1-0, mientras que no tuvieron acción en la jornada de media semana ya que su duelo ante el Arsenal tuvo que ser pospuesto.

Por su parte, el Brighton ha tenido un buen torneo peleando arriba de media tabla, aunque con 4 duelos sin triunfo. Ellos cosechan 4 victorias, 3 empates y han caído en 3 choques.

Las Gaviotas vienen de un nuevo empate en la jornada de media semana cuando recibieron al Nottingham Forest en un duelo que dominaron, pero fueron incapaces de anotar para un 0-0 final.

Tanto el Manchester City como el Brighton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y con ello dar un paso en sus objetivos, pero la realidad es que los Citizens son amplios favoritos, están en casa y marchan sublíderes con 23 puntos, mientras que las Gaviotas son octavos con 15 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Brighton.

