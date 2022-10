RB Salzburg vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Champions League 2022-23

Champions League 2022-2023

Se abren las emociones de la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023 este martes 25 de octubre, cuando el RB Salzburg busque aprovechar su condición de local para sumar y perfilar el ansiado boleto a la siguiente ronda, pero recibirán al Chelsea que saldrá a imponer su jerarquía en su visita a la Red Bull Arena.

Hora y Canal RB Salzburg vs Chelsea

Sede: Red Bull Arena, Salzburgo, Austria

Hora: 6:45 pm de Austria. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TNT en México. ESPN en Sudamérica y Centroamérica (Fox Sports en Argentina). TUDN en Estados Unidos.

Streaming: HBOMax en México. Star+ en Sudamérica. Vix en Estados Unidos.

RB Salzburg vs Chelsea en VIVO

El cuadro del RB Salzburg está teniendo una gran temporada en la Bundesliga Austriaca donde marchan líderes. El pasado sábado recibieron al Sturm en un duelo muy cerrado donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Los Toros Rojos han hecho bien las cosas manteniéndose invictos en 4 jornadas donde suman un triunfo y 3 empates, uno de esos empates fue en la jornada pasada igualando 1-1 ante el Dinamo Zagreb.

Por su parte, el Chelsea está teniendo una temporada algo agridulce en la Premier League donde marchan cuartos. El pasado sábado sumaron un durísimo empate 1-1 ante el Manchester United en un duelo que parecía ganarían con gol de Jorginho al 87.

Los Blues han hecho bien las cosas en esta Liga de Campeones perfilando su clasificación. En la jornada pasada doblegaron 0-2 al Milán con goles de Jorginho y Pierre Emerick-Aubameyang, eso los dejó con 2 victorias, un empate y un descalabro.

Tanto el RB Salzburg como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso casi definitivo rumbo a la fase final de esta Champions League que está a punto de concluir en su fase de grupos. Estos dos equipos se enfrentaron por última vez en la jornada 2 de esta fase de grupos igualando 1-1 en Stamford Bridge. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. RB Salzburg vs Chelsea.

