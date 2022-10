PSG vs Troyes EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Ligue 1 2022-2023

Ligue 1

Partido muy atractivo tendremos este sábado 29 de octubre en la jornada 13 de la Ligue 1 2022-2023 de Francia, donde el PSG buscará aprovechar su condición de local para seguir con su gran paso rumbo al título, pero tendrá que recibir al Troyes que intentará dar la gran campanada en su dura visita al Parc des Princes.

Hora y Canal PSG vs Troyes

Sede: Parc des Princes, París, Francia

Hora: 5:00 pm de Francia. 9:00 am de Centroamérica. 10:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

PSG vs Troyes en VIVO

El cuadro del PSG ha tenido una temporada espectacular marcando el ritmo de la competencia. En la jornada pasada golearon 0-3 al Ajaccio, con doblete de Mbappé y uno más de Messi, para colocarse con 10 victorias y 2 empates en 12 jornadas.

El París tuvo actividad a media semana en la Champions League donde recibieron al Maccabi Haifa logrando aplastarlos 7-2 con dobletes de Leo Messi y Kylian Mbappé, así como anotaciones de Neymar, Carlos Soler y un autogol.

Por su parte, el Troyes ha tenido una temporada irregular peleando en media tabla, sus números son muestra clara de eso al sumar 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas en 12 jornadas.

Los dirigidos por Laurent Batlles vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Lorient en un duelo que ganaban 2-1 con un autogol y anotación de Marcos Lopes, pero al 81 los terminaron empatando.

Tanto el PSG como el Troyes saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas, aunque la realidad es que el París es amplio favorito, es líder con 32 puntos, mientras que ESTAC es onceavo con 13 unidades y sería una sorpresa si suma este sábado en la Ligue 1. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSG vs Troyes.

PSG vs Troyes EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Ligue 1 2022-2023

Last modified: octubre 28, 2022

Etiquetas: Canal PSG vs Troyes