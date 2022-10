Arsenal vs Nottingham Forest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este domingo 30 de octubre siguiendo con la jornada 14 de la Premier League 2022-2023, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita consolidarse en la cima, pero tendrán que recibir al Nottingham Forest que intentará dar la sorpresa en su dura visita al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Nottingham Forest

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Arsenal vs Nottingham Forest en VIVO

El cuadro del Arsenal ha tenido una gran temporada demostrando que quieren pelear por el título, sin embargo en la jornada pasada apenas igualaron 1-1 ante el Southampton, eso los dejó con 9 victorias, un empate y una sola derrota.

Los Gunners tuvieron actividad a mitad de semana en la Europa League donde visitaron al PSV siendo superados 2-0.

Por su parte, el Nottingham Forest ha tenido una temporada sumamente dura que los tiene hundidos en la tabla tras sumar apenas 2 victorias, 3 empates y 7 derrotas, pero llegan muy motivados, por lo que en esta visita intentarán dar la sorpresa.

Tricky Trees viene de una grandísima y sorpresiva victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Liverpool logrando superarlos con solitaria anotación de Taiwo Awoniyi.

Tanto el Arsenal como el Nottingham Forest saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen claros su objetivos, diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a los Gunners como líderes con 28 puntos, mientras que Tricky Trees es último con 9 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Nottingham Forest.

Arsenal vs Nottingham Forest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Premier League 2022-23

Last modified: octubre 29, 2022

Etiquetas: Arsenal