Real Madrid vs Girona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 LaLiga 2022-23

Seguimos con las emociones de la jornada 12 de LaLiga 2022-2023 de España este domingo 30 de octubre con un buen duelo donde el Real Madrid buscará consolidarse en la cima de la competencia, pero tendrá que recibir al Girona que intentará dar la campanada en su visita al Santiago Bernabéu.

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am de Centroamérica. 9:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:15 am de Bolivia y Venezuela. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

La escuadra del Real Madrid está marcando el ritmo de la competencia con un gran desempeño. En la jornada pasada vencieron 3-1 al Sevilla para colocarse con 10 victorias y un empate en 11 duelos.

Los Merengues tuvieron actividad a media semana, en la Champions League, donde sufrieron una sorpresiva derrota 3-2 en su visita al RB Leipzig, con lo que perdieron el invicto de la temporada.

Por su parte, el Girona ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la parte baja de la tabla urgidos de sumar. Ellos cosechan par de victorias, 3 empates y 6 descalabros.

Los Catalanes vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron al Osasuna en un duelo en el que se fueron abajo en el marcador, pero David López firmó el 1-1 final, que aun así supo a muy poco.

Tanto el Real Madrid como el Girona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a los Merengues como líderes con 31 puntos, mientras que Blanc-i-Vermells ocupa el lugar 18 con 9 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Girona.

