Australia vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2022

Se abren las emociones de este miércoles 30 de noviembre siguiendo con la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Australia busque firmar su boleto a la fase final, para ello necesitan sumar cuando se midan a Dinamarca que tendrá que salir a «matar o morir» a la cancha del Al Janoub.

Hora y Canal Australia vs Dinamarca

Sede: Estadio Al-Janoub, Al-Wakrah, Qatar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Australia vs Dinamarca en VIVO

La selección de Australia ha cumplido con un buen desempeño en las dos primeras jornadas donde suma una victoria y una derrota, pero saben que si quieren clasificar necesitan sumar este miércoles.

Los Socceroos vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando se midieron a Túnez logrando superarlos con solitaria anotación de Mitchell Duke.

Por su parte, Dinamarca ha decepcionado al no conocer el triunfo en las dos primeras fechas con un empate y un descalabro, sin embargo llegan a esta última jornada dependiendo de si mismos para clasificar, aunque para ello necesitarán ganar.

Los Daneses vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando se midieron a Francia en un duelo que parecía empatarían a uno con gol de Andreas Christiansen, sin embargo un gol a 4 minutos del final de Mbappé los dejó con las manos vacías.

Tanto Australia como Dinamarca saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a «matar o morir», no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado, mientras que el empate le daría el boleto a los Socceroos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Australia vs Dinamarca.

