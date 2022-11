Francia vs Túnez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2022

Mundial 2022

Buen partido nos espera este miércoles 30 de noviembre siguiendo con la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Francia busque cerrar con paso perfecto demostrando que está listo para la fase final, pero tendrá que medirse a Túnez que intentará hacer un duelo digno soñando con sorprender en el Education City.

Hora y Canal Francia vs Túnez

Sede: Education City Stadium, Ar Rayyan, Qatar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Francia vs Túnez en VIVO

La selección de Francia ha impuesto condiciones hasta ahora logrando ganar los 2 partidos que han disputando teniendo ya la clasificación en la bolsa, aunque todavía buscarán amarrar la cima del sector y para ello es vital sumar este miércoles.

Les Bleus vienen de una buena victoria en la jornada pasada cuando recibieron a Dinamarca en un duelo que parecía empatarían a uno, hasta que a 4 minutos del final Kylian Mbappé se vistió de héroe anotando 2-1, además había puesto también el 1-0 parcial.

Por su parte, Túnez ha tenido una actuación discreta sumando un empate y una derrota en 2 duelos todavía sin anotar gol, por lo que están virtualmente eliminados, pero todavía no matemáticamente.

Las Águilas de Cartago vienen de una amarga derrota en la jornada pasada cuando se midieron a Australia siendo superados 1-0.

Tanto Francia como Túnez saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y con ello cerrar con el pie derecho esta fase de grupos, pero la realidad es que Les Bleus es claro favorito por su mayor potencial y calidad. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Francia vs Túnez.

