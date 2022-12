Marruecos vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial 2022

Mundial 2022

Seguimos con las emociones de este martes 6 de diciembre siguiendo con los octavos de final del Mundial 2022, cuando Marruecos busque seguir con su gran desempeño soñando con dar la campanada, pero tendrán que medirse a España que saldrá a imponer su calidad y jerarquía en la cancha del Education City.

Hora y Canal Marruecos vs España

Sede: Education City Stadium, Doha, Catar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Azteca 7 y Canal 5 en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Marruecos vs España en VIVO

La selección de Marruecos fue una de las sorpresas en la fase de grupos de la competencia terminando como líderes del sector F con 2 victorias y un empate, por arriba de Croacia y eliminando a Bélgica y Canadá, por lo que tienen la motivación a tope.

Los Marroquíes vienen de un gran cierre de fase de grupos el pasado jueves cuando se midieron a Canadá logrando superarlos 2-1 con goles de Hakim Ziyech y Youssef En-Nesyri.

Por su parte, España tuvo una actuación irregular en la fase de grupos al finalizar segundo del sector E con 2 victorias y un sorpresivo descalabro que les valió perder la cima en la última fecha.

La Furia Roja tuvo un duro cierre de fase de grupos el pasado jueves cuando se midieron a Japón en un duelo donde Álvaro Morata los puso al frente a los 11 minutos, pero terminaron cayendo 2-1.

Tanto Marruecos como España saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y con ello seguir avanzando. En los pronósticos la Furia Roja es favorita por su mayor jerarquía y calidad, pero el El Camello Mecánico llega con la motivación a tope listos para dar una nueva sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Marruecos vs España.

Last modified: diciembre 5, 2022

