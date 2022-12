Marruecos vs Portugal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial 2022

Mundial 2022

Se abren las emociones de este sábado 10 de diciembre siguiendo con los cuartos de final del Mundial 2022 cuando el «caballo negro», Marruecos, busque seguir con su soñada competencia, pero tendrá una dura prueba cuando se midan a Portugal que saldrá a imponer su jerarquía y calidad a la cancha del Al Thumama.

Hora y Canal Marruecos vs Portugal

Sede: Estadio Al Thumama, Doha, Catar

Hora: 6:00 pm de Qatar. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Marruecos vs Portugal en VIVO

La selección de Marruecos ha sido la gran sorpresa de esta Copa del Mundo logrando meterse entre los 8 mejores por primera vez en su historia, sin embargo saben que el sueño todavía no acaba y tienen otra oportunidad de agrandar la proeza, aunque no será nada fácil.

Los Leones del Atlas dieron la gran campanada en los octavos de final donde se midieron a España en un choque que lograron alargar hasta los penales donde Bono se vistió de héroe deteniendo 3 cobros para que su equipo se quedara con la victoria 3-0.

Por su parte, Portugal ha sido una de las selecciones más sólidas de la competencia con un fútbol muy consistente y que se ha vuelto candidato a llegar a la final, sin embargo saben que cualquier error podría costarles caro, así que no pueden fallar este sábado.

Los Lusos se vieron poderosos en la ronda de octavos de final el pasado martes cuando se midieron a Suiza logrando aplastarlos 6-1 con hat-trick de Goncalo Ramos y goles de Pepe, Raphael Guerreiro y Rafael Leao, mientras que Cristiano Ronaldo solamente jugó los últimos 15 minutos.

Tanto Marruecos como Portugal saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita meterse a las semifinales. En los pronósticos los Lusos son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero los Leones del Atlas llegan ya sin nada que perder y con la motivación a tope listos para una nueva sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Marruecos vs Portugal.

Marruecos vs Portugal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial 2022

Last modified: diciembre 9, 2022

Etiquetas: Canal Marruecos vs Portugal