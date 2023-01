Salernitana vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Serie A 2022-23

Serie A

vuelve la actividad en Italia este miércoles 4 de enero en la jornada 16 de la Serie A 2022-2023 con un gran duelo donde Memo Ochoa podría hacer su debut en el arco del Salernitana intentando dar la gran campanada al recibir la visita del Milán que saldrá a imponer su jerarquía y calidad en la cancha del Arechi.

Hora y Canal Salernitana vs Milán

Sede: Estadio Comunal Arechi, Salerno, Campania, Italia

Hora: 12:30 pm de Italia. 5:30 am de México y Centroamérica. 6:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:30 am PT / 6:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Salernitana vs Milán en VIVO

El cuadro del Salernitana fue uno de los equipo que más sonaron en México este invierno, debido al fichaje del arquero mexicano Guillermo Ochoa que vuelve a Europa con sed de revancha listo para ahora sí demostrar toda su calidad.

I Granata ha tenido una buena temporada en términos generales al ubicarse en la doceava posición, lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 15 jornadas suman 4 victorias, 5 empates y han perdido en 6 ocasiones.

Por su parte, el Milán es el vigente campeón de la competencia, pero si quiere repetir en lo más alto tendrá que volver con todo sin margen de error.

Il Diavolo ha hecho un buen torneo en las 15 fechas previas al Mundial 2022 donde sumaron 10 triunfos, 3 empates y un par de descalabros.

Tanto el Salernitana como el Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos al I Granate en la doceava posición con 17 puntos, mientras que Il Diavolo es sublíder con 33 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Salernitana vs Milán.

