Atalanta vs Salernitana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Serie A 2022-23

Gran partido tendremos este domingo 15 de enero siguiendo con la jornada 18 de la Serie A 2022-2023 en Italia, cuando el Atalanta busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en carrera por puestos europeos, pero recibirán al Salernitana que saldrá decidido a dar la sorpresa en su visita al Gewiss Stadium.

Hora y Canal Atalanta vs Salernitana

Sede: Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Atalanta vs Salernitana en VIVO

El cuadro del Atalanta ha tenido una campaña irregular que los tiene peleando por puestos europeos, pero sin margen de error. Después de 17 fechas suman 9 victorias, 4 empates y han caído en 4 ocasiones.

La Dea viene de un valioso triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Bolonia logrando superarlos 1-2 con goles de Teun Koopmeiners y Rasmus Hojlund.

Por su parte, el Salernitana ha cumplido con una buena temporada que los tiene fuera de la zona de descenso, pero saben que no pueden bajar la guardia en una competencia muy dura. Ellos suman 4 victorias, 6 empates y 7 descalabros con 5 choques sin ganar.

I Granata viene de un buen empate en la jornada pasada cuando recibieron al Torino en un choque donde se fueron abajo en el marcador, pero con gol de Tonny Vilhena y una gran actuación de Guillermo Ochoa firmaron el 1-1.

Tanto el Atalanta como el Salernitana saben de la importancia de este partido dado que ambos necesitan el triunfo para seguir en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a La Dea en la sexta posición con 31 puntos, mientras que I Granata es catorceavo con 18 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atalanta vs Salernitana.

