Wolves vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2022-2023

Premier League 2022-2023

Gran partido nos espera este martes 17 de enero en duelo de Replay de la tercera ronda de la FA Cup 2022-2023, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para seguir con su crecimiento intentando meterse a la siguiente ronda, pero tendrán que recibir a un Liverpool que saldrá presionado por ganar en su visita al Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Liverpool

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 7:45 pm de Reino Unido. 1:45 pm de México y Centroamérica. 2:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Wolves vs Liverpool en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una campaña complicada en la Premier League donde lucha por su salvación, pero han venido mejorando en las últimas semanas y una muestra fue el triunfo del pasado sábado doblegando al West Ham con solitaria anotación de Daniel Podence.

Por su parte, el Liverpool ha tenido una campaña decepcionante en la Premier League peleando en media tabla lejos de competencias europeas. Vienen de un amargo descalabro el pasado sábado siendo goleados 3-0 en su visita al Brighton.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el pasado 7 de enero en el primer duelo de esta tercera ronda de la FA Cup en Anfield. En aquel choque Goncalo Guedes puso al frente a los Lobos, pero Darwin Núñez y Mohamed Salah remontaron para los Reds, hasta que Hwang Hee-chan puso el 2-2 con el que nos fuimos al Replay.

Tanto los Wolves como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita avanzar a la cuarta ronda, no hay margen de error, debe haber un ganador este martes. No hay un claro favorito, los Reds tienen un plantel más poderoso, pero los Lobos, con Raúl Jiménez, están en casa y van por todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Liverpool.

Wolves vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2022-2023

Last modified: enero 16, 2023

Etiquetas: FA Cup