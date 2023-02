Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 25 febrero en la jornada 23 de LaLiga 2022-2023 con ElDerbi, donde el Real Madrid buscará seguir con su buena inercia que los mantenga en carrera por el título, sin embargo tendrán la dura visita del Atlético de Madrid que intentará regalarle este triunfo a su afición en su visita al Estadio Santiago Bernabéu.

Como llegan los equipos

El cuadro del Real Madrid ha cumplido con una buena temporada, pero algunas caídas han propiciado que se quede sin margen de error. En la jornada pasada vencieron 0-2 al Osasuna para colocarse con 16 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

Los Merengues tuvieron actividad a media semana en la ida de los octavos de final de la Champions League donde visitaron al Liverpool dando un golpe de autoridad al reponerse de un 2-0 en 14 minutos para terminar ganando con un contundente 2-5 con dobletes de Vinicius y Karim Benzema, así como uno más de Éder Militáo.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha venido con paso ascendente consolidándose en zona de Champions, pero igual saben que no pueden aflojar. Ellos suman 12 victorias, 5 empates y han perdido en otros 5 duelos.

Los Colchoneros vienen de una gran victoria en la jornada pasada logrando superar al Athletic Bilbao con solitaria anotación de Antoine Griezmann.

Tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un golpe de autoridad, además sería un buen golpe anímico; en la tabla general encontramos a los Merengues como sublíderes con 51 puntos, mientras que los Colchoneros son cuartos con 41 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 26 de enero en los cuartos de final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu en duelo que se fue a los tiempos extra para que los Merengues terminaran ganan 3-1 y avanzando a semifinales. En LaLiga los Merengues ganaron 1-2 en el Metropolitano por la jornada 6.

Hora y Canal Real Madrid vs Atlético de Madrid

El juego entre Real Madrid vs Atlético de Madrid se estará disputando en punto de las 6:30 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y a las 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:30 pm

Bolivia y Venezuela: 1:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:30 pm

La transmisión del partido Atlético de Madrid vs Real Madrid EN VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en México, así como por ESPN en Sudamérica, mientras que en Estados Unidos será por ESPN Deportes. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Real Madrid vs Atlético de Madrid en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo por la victoria que les permita dar un golpe de autoridad. En los pronósticos los Merengues son claros favoritos al estar en casa y venir en un gran momento, pero los Colchoneros saldrán a «matar o morir». Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Atlético de Madrid.

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 LaLiga 2022-23

Etiquetas: Atletico de Madrid