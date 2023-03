República Dominicana vs Nicaragua EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

Abrimos la actividad de la tercera jornada del Grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 este lunes 13 de marzo con un gran duelo entre equipos necesitados, ya que la República Dominicana buscará su primer triunfo que les permita volver a la pelea por la clasificación, pero se medirán a Nicaragua que no tiene margen de error, solo el triunfo los mantenga con vida tras una mal torneo hasta ahora.

Hora y Canal República Dominicana vs Nicaragua

Sede: LoanDepot Park, Miami, Estados Unidos

Hora: 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos. 10:00 am de México, Nicaragua y Centroamérica. 11:00 am de Panamá, Cuba y Colombia. 12:00 pm de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

Canal: Wapa Deportes en Puerto Rico. Viva Nicaragua en Nicaragua. TeleRebelde en Cuba. Pio Deportes y Telenatillas en República Dominicana. Venevision, SimpleTV e IVC en Venezuela. Fox Deportes en Estados Unidos.

República Dominicana vs Nicaragua en VIVO

La escuadra de la República Dominicana arrancó el Clásico como la máxima favorita a llevarse el título, sin embargo su debut no fue el esperado y ahora llega obligado a ganar si no quieren quedar virtualmente eliminados.

Los Quisqueyanos hicieron su debut el pasado sábado cuando se midieron a Venezuela siendo superados 5-1, mientras que el día de ayer descansaron, por lo que esperan les haya servido para afinar detalles.

Por su parte, Nicaragua cumplió logrando llegar a este Clásico donde ha luchado, pero no les ha alcanzado siendo vencidos en sus dos primeros duelos, por lo que de no ganar este lunes quedarían matemáticamente eliminados.

Los Pinoleros vienen de un amargo descalabro el día de ayer cuando se enfrentaron a Israel en un duelo que ganaban 1-0 hasta la octava baja donde les anotaron 3 carreras para terminar perdiendo 1-3.

Tanto la República Dominicana como Nicaragua saben de la importancia de este juego ya que ambas escuadras buscando su primer triunfo que les permita dar un paso en la pelea por la clasificación. En los pronósticos claramente los Quisqueyanos son favoritos, pero los Pinoleros saldrán a «matar o morir» por la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. República Dominicana vs Nicaragua.

