Manchester City vs Burnley EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2022-23

Premier League 2022-2023

Buen partido nos espera este sábado 18 de marzo en los cuartos de final de la FA Cup 2022-2023, cuando el Manchester City busque imponer su jerarquía y calidad para seguir su camino en la competencia, pero tendrán que recibir al Burnley que intentará dar la gran campanada en su visita al Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Burnley

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

Manchester City vs Burnley en VIVO

El cuadro del Manchester City está teniendo una buena temporada en la Premier League donde marchan segundos, mientras que el pasado martes aplastaron 7-0 al RB Leipzig, con cinco goles de Erling Haaland, para avanzar a cuartos de final de la Champions League.

Los Citizens no tuvieron demasiados problemas en la ronda pasada de la Copa, el 28 de febrero, cuando golearon 0-3 al Bristol con doblete de Phil Foden y uno más de Kevin De Bruyne.

Por su parte, el Burnley milita en la Champhionship (segunda división), donde está teniendo una temporada espectacular siendo líderes con una gran ventaja en la cima. El pasado miércoles lograron vencer al Hull City.

Los Vinotinto y Oro lograron su boleto a estos cuartos de final el pasado 1 de marzo cuando vencieron al Fleetwoord con solitaria anotación de Connor Roberts.

Tanto el Manchester City como el Burnley saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y clasificar, aunque la realidad es que los Citizens son amplios favoritos para llevarse la victoria, sería una auténtica sorpresa si la Vinotinto y Oro logra el boleto. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Burnley.

Manchester City vs Burnley EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2022-23

Last modified: marzo 17, 2023

Etiquetas: Burnley