Georgia vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Abrimos la actividad de este martes 28 de marzo en la jornada 2 de la Eliminatoria rumbo a la Eurocopa 2024, cuando Georgia busque aprovechar su condición de local intentando dar la sorpresa, pero tendrá una misión complicada al recibir a Noruega que saldrá a imponer condiciones en su visita al Adjarabet Arena.

Hora y Canal Georgia vs Noruega

Sede: Estadio de Batumi, Batumi, Georgia

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Georgia vs Noruega en VIVO

La selección de Georgia ha venido creciendo en los últimos años y una muestra fue su gran papel en la Liga de Naciones C donde logró terminar como líderes para ascender a la Liga B, ahora en estas Eliminatorias intentarán hacer un buen papel, aunque luce complicado pensar en llegar a la Euro.

Los Cruzados tuvieron un amistoso de preparación el pasado viernes goleando 6-1 a Mongolia con doblete de Giorgi Chakvetadze y goles de David Volkovi, Saba Lobzhanidze, Giorgi Beridze y Budu Zivzivadze.

Por su parte, Noruega si tiene aspiraciones reales de llegar a la Eurocopa de la mano de Erling Haaland, sin embargo su gran estrella no estará este martes debido a una lesión, aun así deben sumar sus primeros puntos.

Los Noruegos vienen de un amargo debut en estas Eliminatorias, el pasado viernes, cuando cayeron 3-0 en su visita a España.

Tanto Georgia como Noruega saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones buscarán sumar sus primeros puntos. En los pronósticos los Noruegos son favoritos, pero los Cruzados están en casa y pueden sorprender. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Georgia vs Noruega.

Last modified: marzo 27, 2023

