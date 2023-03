Amistosos

Marruecos tendrá su segunda y última prueba en estos amistosos este próximo martes 08 de marzo ante otra selección sudámericana, esta vez se enfrentarán a Perú. Por su parte, los peruanos vienen de enfrentar a Alemania y ante los marroquíes buscarán conseguir una victoria.

Hora y Canal Marruecos vs Perú

Sede: Cívitas Metropolitano, Madrid, España.

Hora: El compromiso entre Marruecos y Perú estará comenzando a las 4:30 pm de Perú; en Estados Unidos iniciará a las 2:30 pm (New York) y 5:30 pm (Los Ángeles). Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 3:30 pm.

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 4:30 pm.

Bolivia y Venezuela 5:30 pm.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 6:30 pm.

Canal: El encuentro amistoso entre Perú y Marruecos será transmitido por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, mientras que para el resto de sudámerica se pordrá ver el partido por DirecTV Sports.

Marruecos vs Perú EN VIVO

Marruecos llega a este compromiso motivado, pues en el anterior amistoso vencieron nada más y nada menos que a Brasil. Los marroquíes empezarían arriba en el marcador, después empatarían los brazucas, pero al final lo terminarían ganando gracias a un gol de Abdelhamid Sabiri.

Por su parte, en Perú la situación es distinta, ya que en su anterior amistoso cayeron derrotados ante Alemania por 0-2 gracias a un doblete de Niclas Füllkrug.

Tanto Marruecos vs Perú saben de la importancia de este partido dado que estamos cerca de arrancar con las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 donde ambos lucharán con todo por el boleto, saben que es una gran oportunidad por el aumento de cupos, pero que aun así no será nada fácil y es vital el llegar a punto. Interesante partido tendremos en el estadio del Atlético de Madrid. Marruecos vs Perú.

Marruecos vs Perú EN VIVO, Hora, Canal, Dónde Ver Amistoso Internacional 2023

