Arsenal vs Leeds EN VIVO, Hora, Canal, Donde ver Jornada 29 Premier League 2022-23

Vuelve la Premier League 2022-2023 tras la pausa por la Fecha FIFA y lo hace con un duelo que puede ser definitivo en ambos extremos de la tabla, cuando este sábado 1 de abril, el líder Arsenal reciba en el Emirates Stadium a uno de los involucrados en la lucha por no descender, el Leeds United.

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 3:30 pm de Reino Unido. 8:30 am de México y Centroamérica. 9:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México y Centroamérica, Star+ e ESPN en Sudamérica, NBC Sports en Estados Unidos.

Los Gunners vuelven a la acción tras un maravilloso mes de marzo, donde consiguieron cuatro victorias que los tienen en inmejorable posición para seguir su camino hacia el título. Además, con la motivación de que dos de sus principales referentes, fueron galardonados con los premios de Jugador y Entrenador del mes en la Premier League: Bukayo Saka y Mikel Arteta, respectivamente.

El Arsenal es líder, ocho puntos por encima del Manchester City, tras golear al Crystal Palace la jornada previa a la pausa internacional y al momento que se lleve a cabo el duelo ante los Whites, los de Arteta ya sabrán el resultado de su rival por el campeonato.

Por su parte, el Leeds batalla en el otro extremo de la tabla, pues tras una difícil temporada en la que solo ha obtenido seis victorias, ocho empates y trece derrotas, es uno de los equipos involucrados en la lucha por no descender.

Los pupilos de Javi García se tomaron un respiro la jornada anterior, al vencer al Wolverhampton como visitantes y avanzar hasta la posición 14 de la tabla, dos puntos arriba de la zona roja, por lo que arañarle algún punto al líder, sería un gran resultado para ellos.

Tanto el Arsenal como el Leeds saben de la importancia de este partido dado que ambos saldrán con todo por la victoria en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Gunners como líderes con 69 puntos, mientras que The Whites marcha en el puesto 14 con 26 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Leeds.

