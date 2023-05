Sevilla vs Espanyol EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Continuamos con las emociones de la jornada 33 de LaLiga Española 2022-23 este próximo jueves 4 de mayo, cuando el Sevilla busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria para acercarse a los puestos europeos, pero tendrán que recibir a un Espanyol necesitado que quiere salir de la zona del descenso en su visita al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs Espanyol

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España.

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: En Sudamérica se podrá ver por medio de ESPN 3 y Star+. En México por SKY Sports. En Estados Unidos por ESPN+.

Sevilla vs Espanyol en VIVO

El Sevilla ha tenido una regular temporada, después de 32 jornadas, el cuadro sevilllano registra 11 triunfos, 8 empates y 13 derrotas. Aunque, la segunda mitad de temporada ha sido mucho mejor que la primera.

Los Blanquirrojos vienen de una amarga derrota en la pasada jornada en condición de local siendo superados 0-2 ante Girona.

Por su parte, Espanyol han tenido una mala temporada, necesitan cerrar con todo sí o sí si quieren alejarse de los puestos del descenso. En 32 jornadas, registran 7 victorias, 10 empates y 15 derrotas.

Los Periquitos, de César Montes, vienen de una valiosa victoria el pasado domingo por la mínima diferencia en condición de local ante el Getafe.

Tanto el Sevilla como el Espanyol saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria; en la tabla general encontramos a Los Blanquirrojos en la posición 11 con 41 unidades, mientras que Los Periquitos se encuentran ubicados en la posición 18 con 31 puntos en LaLiga de España. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs Espanyol.

