Liverpool vs Brentford EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Importante duelo con implicaciones europeas el que nos espera este sábado 6 de mayo en el marco de la Fecha 35 de la Premier League 2022-23, cuando el Liverpool reciba en Anfield al sorprendente Brentford.

Hora y Canal Liverpool vs Brentford

Sede: Anfield Road, Liverpool, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 10:30 am México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Star+ en Sudamérica. Paramount+ en México y Centroamérica. Telemnundo Deportes.

Liverpool vs Brentford EN VIVO

Tras un tramo muy difícil en el que inclusive se pensaba que no clasificarían a Europa, el Liverpool ha regresado y ya amenaza los puestos de Champions a solo cuatro puntos del Manchester United, tras ligar cinco victorias consecutivas, racha que querrán aumentar al enfrentarse a las abejas.

Con 59 unidades, los Reds necesitan ganar, no solo para seguir aspirando a disputar la Champions League, sino para evitar que el Brighton se acerque más, pues con solo cuatro puntos de distancia y dos partidos más que las Gaviotas, su lugar en Europa aun no está completamente seguro.

Por su parte, el Brentford ha logrado superar la gran temporada pasada, apuntando alto hacia los puestos europeos, marchando en novena posición a solo cinco unidades del sorprendente Brighton, aunque con solo cuatro encuentros por delante.

Los de Thomas Frank visitan uno de los estadios más difíciles de toda la Liga, donde no ganan hace casi 85 años, racha que buscarán romper para dar un golpe certero y meter presión a sus principales rivales por un boleto continental.

Tanto el Liverpool como el Brentford saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea europea; en la tabla general encontramos a los Reds en la quinta posición con 59 puntos, mientras que las Abejas son novenas con 50 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Brentford.

Liverpool vs Brentford EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2022-23

Last modified: mayo 5, 2023

Etiquetas: Brentford