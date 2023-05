Elche vs Atlético Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 LaLiga Española 2022-23

Liga Española 2022-2023

Continuamos con las emociones de la jornada 34 de LaLiga Española 2022-23 este domingo 14 de mayo, cuandoel Elche busque aprovechar su condición de local, aunque no le serviría de mucho ya que el club ha descendido de categoría tras tres temporadas en Primera División, tendrán que recibir a un Atlético de Madrid que saldrá a liquidar la obra para mantenerse en el segundo lugar.

Hora y Canal Elche vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Manuel Martínez Valero, Elche, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am México y Centroamérica. 9:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:15 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:15 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Elche vs Atlético de Madrid en VIVO

El Elche ha tenido una pésima temporada, después de 33 jornadas sólo consiguió 3 victorias, 7 empates y 23 derrotas.

Los Ilicitanos vienen de una amarga derrota en la pasada jornada condición de visitante siendo superados 1-2 ante el Almería.

El Atlético de Madrid ha tenido una buena temporada necesitan cerrar sí o sí si quieren mantenerse en el segundo lugar de la tabla. En 33 jornadas suman 21 victorias, 6 empates y 6 derrotas.

Los Colchoneros vienen de una valiosa victoria en la pasada jornada dónde golearon en condición de local 5-1 al Cádiz.

Tanto el Elche como el Atlético Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria; en la tabla general encontramos a los Ilicitanos en la última posición con 16 puntos, mientras que los Colchoneros son sublíderes con 69 unidades en esta Liga Española. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Elche vs Atlético Madrid.

