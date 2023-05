Atlético de Madrid vs Osasuna EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguimos con las emociones de la jornada 35 de LaLiga 2022-2023 en España este domingo 21 de mayo con un gran duelo donde el Atlético de Madrid buscará volver a la senda del triunfo manteniendo su pelea por la segunda posición, pero recibirán al Osasuna que intentará mantenerse en la pelea por competencias europeas, en su visita al Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Osasuna

Sede: Estadio Civitas Metropolitano, Madrid, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am México y Centroamérica. 9:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:15 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:15 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: En Sudamérica se podrá ver por medio de DirecTV Sports. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Osasuna en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha tenido una temporada con algunos altibajos intentando amarrar la segunda posición de la tabla. Después de 34 fechas suman 21 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 7 ocasiones.

Los Colchoneros vienen de un durísimo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron a Elche siendo superados 1-0.

Por su parte, el Osasuna ha tenido una temporada irregular, sin embargo una victoria los metería de lleno en la pelea por competencias europeas. Ellos suman 13 triunfo,s 8 empates y han caído en 13 duelos.

Los Rojillos vienen de un buen triunfo en la jornada pasada superando 3-1 al Almería con goles de Ante Budimir, Abde Ezzalzouli y Moi Gómez.

Tanto el Atlético de Madrid como el Osasuna saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas en esta recta final de la temporada; en la tabla general encontramos a los Colchoneros en la tercera posición con 69 puntos, mientras que los Rojillos son novenos con 47 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Osasuna.

