Manchester City vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 37 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Gran partido tendremos este domingo 21 de mayo en la jornada 37 de la Premier League 2022-2023 que podría ser definitiva, ya que el Manchester City buscará aprovechar su condición de local para llevarse la victoria y el título, sin embargo recibirá al Chelsea que intentará dar la gran campanada en su visita al Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Chelsea

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 4:00 pm de Inglaterra. 9:00 am México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Manchester City ha tenido una gran temporada que los tiene como virtuales campeones. En la jornada pasada golearon 0-3 al Everton para colocarse con 27 victorias, 4 empates y han perdido en 4 ocasiones.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana donde firmaron su boleto a la gran final de la Champions League al superar de manera contundente 4-0 al Real Madrid con doblete de Bernardo Silva y anotaciones de Manuel Akanji y Julián Álvarez.

Por su parte, el Chelsea ha tenido una temporada decepcionante que los tiene hundidos ya sin nada que pelear en esta recta final. Ellos cosechan 11 victorias, 10 empates y han perdido en 14 juegos.

Los Blues vienen de un pobre empate en la jornada pasada cuando recibieron al Nottingham Forest en un duelo que ganaban 2-1 con doblete de Raheem Sterling, sin embargo los igualaron 2-2.

Tanto el Manchester City como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas búsqueda de un gran cierre, aunque en circunstancias muy distintas; en la tabla general encontramos a los Ciudadanos como líderes con 85 puntos, mientras que los Blues son onceavos con 43 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Chelsea.

