Espanyol vs Almería EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 LaLiga 2022-23

La última jornada de LaLiga 2022-23, significará también el último duelo del Espanyol como equipo de Primera División por lo menos en un año y buscarán despedirse con un triunfo que bien podría arrastrar al Almería a la segunda categoría.

Sede: RCDE Stadium, Barcelona, España

Hora: 9:00 pm de España. 1:00 pm México y Centroamérica. 2:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 4:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports para Sudamérica. SKY Sports en México. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Los Periquitos fueron condenados al descenso de manera cruel, al empatar agónicamente con el Valencia la semana pasada, en un encuentro que no estuvo alejado de la polémica, pero que a fin de cuentas terminó por confirmar una muy difícil temporada para los catalanes y que culmina con la pérdida de la categoría.

Tras dos temporadas compitiendo en la élite, luego de su descenso en la 2019-20, el Espanyol volverá a la categoría de plata, pero no sin antes buscar un último triunfo que no solo les permita cerrar la temporada con decoro, sino que también podría significar que su rival en turno termine por acompañarlos a Segunda.

El Almería necesita urgentemente el triunfo si es que no quiere depender de otros resultados, algo que luce hasta cierto punto posible, pues ha conseguido dos victorias en sus últimos cinco partidos y además se enfrenta a un conjunto que ya no se disputa nada.

En caso de no conseguir el triunfo, el Almería tendrá que esperar que tanto Celta como Valladolid no ganen y de esa forma lograr la permanencia. Para poder ganar, Almería necesita marcar, algo que no han hecho en los últimos dos partidos y que sin duda condicionó su situación.

Tanto el Espanyol como el Almería saben de la importancia de este partido ya que es el cierre de temporada. Para los Periquitos, de César Montes, será su despedida de la máxima categoría, mientras que para los Indálicos es un duelo de «vida o muerte». Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Espanyol vs Almería.

