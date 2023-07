Gran Premio de Hungría EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Formula 1

Después de las vacaciones de verano, la temporada de Fórmula 1 2023 se reanudará este domingo 23 de julio con el Gran Premio de Hungría en Hungaroring, en Mogyoród, Hungría. La pista, con 14 curvas y 2.722 millas, es conocida como uno de los circuitos más sinuosos y llenos de baches en el calendario de F1, y la dificultad para rebasar hace que la posición en la parrilla sea crítica. Históricamente, el ganador de la pole position ha tenido ventaja, ya que pasó a tomar la bandera a cuadros en 16 de las 37 carreras de Fórmula 1 en Hungaroring, con Lewis Hamilton logrando esta hazaña en cinco de sus ocho victorias en el Gran Premio de Hungría.

Hora y Canal Gran Premio de Hungría

Sede: Hungaroring, Mogyoród, Hungría

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am en Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos. Fox Sports y Fox Premium en México.

Streaming: F1 TV en Latinoamérica. Star+ en Sudamérica.

Gran Premio de Hungría en VIVO

Después de una sequía que a veces debió parecer interminable, finalmente llegó un bendito alivio y un momento para saborear para Lewis Hamilton, uno que se remonta al comienzo de su carrera.

Conseguir la pole en el Gran Premio de Hungría fue algo especial para el británico; su radiante sonrisa iluminó positivamente Hungaroring, donde los aficionados, con un saludable recordatorio de lo gran piloto que es, respondieron con rugidos de aprobación.

Hamilton no había logrado una pole desde Arabia Saudita en 2021, que también fue la última vez que ganó una carrera. El interín ha sido un tramo estéril, el más largo de su carrera desde que obtuvo su primera pole en Montreal en 2007. Durante ese tiempo, ha estado luchando contra autos difíciles y viendo a Max Verstappen y Red Bull ganar carreras y títulos.

Después de una temporada de lucha en el Mercedes, Hamilton cumplió con una vuelta extraordinaria para vencer al Red Bull de Verstappen en el segundo lugar por solo tres milésimas de segundo.

Verstappen se quejó de que no había podido encontrar el equilibrio para su auto, luchando contra el subviraje y el sobreviraje, pero Hamilton habría sido difícil de vencer de todos modos. Su última vuelta rápida fue inmensa, a pesar de perder un poco de tiempo en la curva final cuando se vio atrapado en un viento cruzado que le dio al auto un golpe desagradable. Hubo una gran sensación de reivindicación tanto por parte del piloto como del equipo por haberse apegado a su tarea.

Lando Norris tuvo una gran sesión terminando en la tercera posición muy cerca de los líderes, mientras que Piastri saldrá desde el cuarto puesto de la parrilla.

Foto: Twitter @F1

En lo que fue una sesión apasionante, Guanyu Zhou obtuvo el quinto lugar para Alfa Romeo, su mejor resultado hasta ahora.

Charles Leclerc fue sexto para Ferrari, Valtteri Bottas séptimo para Alfa Romeo, Fernando Alonso octavo para Aston Martin, Checo Pérez noveno para Red Bull y Nico Hülkenberg décimo para Haas.

Hubo decepción para George Russell de Mercedes, quien salió en el puesto 18, atrapado en el tráfico en su última vuelta rápida.

Daniel Ricciardo, en su primera sesión competitiva en su regreso a la F1, hizo una gran carrera en un AlphaTauri difícil para terminar en el puesto 13, superando a su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, en el primer intento, con el piloto japonés terminando en el puesto 17.

Carlos Sainz fue 11º para Ferrari, Esteban Ocon y Pierre Gasly en 12º y 15º para Alpine, con Lance Stroll 14º para Aston Martin.

Alex Albon fue 16° y Logan Sargeant 20° para Williams, mientras que Kevin Magnussen terminó en el 19° puesto para Haas.

