Cruz Azul vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Torneo Clausura 2020

Se abren las emociones de este sábado 8 de febrero en la fecha 5 del Torneo Clausura 2020, cuando el Cruz Azul busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo y mantenerse en la lucha por los primeros puestos, pero tendrán que recibir a Pachuca que intentará ligar triunfos, por lo que esperamos un gran duelo en el Estadio Azteca.

Como llegan los equipos

El cuadro del Cruz Azul ha tenido un arranque de campaña titubeante, parecen venir mejorando en funcionamiento, pero los resultados no han sido los esperados, dado que en 4 fechas suman una victoria, un empate y han sido vencidos en un par de ocasiones.

La Máquina Cementera viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando les toco visitar al Toluca en un duelo en el que tomaron ventaja 0-1 con gol del Chaquito Giménez, volvieron a tomar ventaja 2-3 con goles del Cabecita Rodríguez y Elías Hernández, sin embargo un error de JJ Corona al 90+5 selló el 3-3 final.

Por su parte, el Pachuca tampoco ha tenido el arranque de temporada que hubiesen deseado, aunque igual parecen venir mejorando. Ellos cosechan un triunfo, un empate y 2 descalabros.

Los Tuzos vienen de un gran triunfo en la jornada pasada cuando recibieron a los Tigres logrando doblegarlos 2-0 con goles de Kazim Richards y Erick Aguirre.

Tanto el Cruz Azul como el Pachuca saben de la importancia de este partido dado que ambos han tenido un inicio de temporada titubeante al sumar 4 puntos, ambos fuera de la liguilla, sin embargo saben que todavía queda camino por recorrer, pero no deben empezar mal si no quieren complicarse una posible clasificación.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 28 de septiembre en la fecha 12 de la campaña pasada en el Hidalgo. En aquel choque los Tuzos se quedaron con la victoria 2-0 con anotaciones de Víctor Guzmán y Franco Jara.

Hora y Canal Cruz Azul vs Pachuca

El juego entre Cruz Azul vs Pachuca se estará disputando en punto de las 17:00, 5:00 pm, hora local de la CDMX; en Estados Unidos iniciará a las 3:00 pm del Pacífico y 6:00 pm del Este.

La transmisión del partido Pachuca vs Cruz Azul en VIVO para la televisión será en exclusiva por el Canal 5 en TV Abierta y por TUDN en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de TUDN.

Cruz Azul vs Pachuca en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que llegan decididos a ganar y con ello meterse en zona de liguilla, no hay margen de error si no quieren complicarse. La Máquina Cementera es ligera favorita al estar en casa, pero los Tuzos llegan motivados. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Cruz Azul vs Pachuca.

