Santos vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Torneo Apertura 2020

Buen partido entre equipos necesitados tendremos este domingo 30 de agosto siguiendo con la fecha 7 del Torneo Apertura 2020, cuando Santos busque aprovechar su condición de local sabiendo que es vital el sumar de a tres, sin embargo recibirán a un Querétaro que saldrá decidido a sumar en su visita al Estadio Corona.

Como llegan los equipos

El cuadro de Santos era considerado uno de los candidatos a pelear por los primeros puestos, sin embargo han tenido un arranque de campaña decepcionante al sumar apenas un triunfo, 2 empates y han perdido en 3 ocasiones, así que en casa les urge sumar el botín completo.

Los Guerreros vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando visitaron al Necaxa en un choque donde Matheus Dória los puso al frente a los 35 minutos, sin embargo en el segundo tiempo los remontaron para terminar cayendo 2-1.

Por su parte, Querétaro ha cumplido con un inicio de campaña bueno para ellos, aunque con algunas irregularidades. Ellos suman 2 victorias, un empate y han sido vencidos en 3 choques.

Los Gallos Blancos también llega de una dura caída en la jornada pasada cuando visitaron al Atlas siendo superados 1-0, esto después de haber vencido al Cruz Azul y América en las jornadas previas.

Tanto Santos como el Querétaro saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Guerreros en el puesto 16 con 5 puntos, mientras que los Gallos Blancos marchan onceavos con 7 unidades en esta Liga MX.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 29 de octubre en la fecha 16 del Apertura 2020 en el Corona. En aquel choque los Guerreros se llevaron un valioso triunfo con solitaria anotación de Matheus Doria.

Hora y Canal Santos vs Querétaro

El juego entre Santos vs Querétaro se estará disputando en punto de las 7:06 pm de Torreón y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 5:06 pm del Pacífico y 8:06 pm del Este.

La transmisión del partido Querétaro vs Santos en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Fox Sports en México y Latinoamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Fox Deportes. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Santos vs Querétaro en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo sabiendo que no pueden fallar si no quieren rezagarse en la lucha por la clasificación. En los pronósticos los Guerreros son favoritos al estar en casa, sin embargo los Gallos Blancos intentarán volver a sumar y demostrar que serán competitivos. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Santos vs Querétaro.

Santos vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Torneo Apertura 2020