Chelsea vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales FA Cup 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 17 de abril con las semifinales de la FA Cup 2020-2021, cuando el Chelsea busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita meterse a la final, pero tendrán que recibir a un Manchester City que saldrá decidido a imponer su jerarquía en la cancha del Stamford Bridge.

Como llegan los equipos

El cuadro del Chelsea ha venido en un plan ascendente de la mano de Tomas Tuchel como entrenador. En la Premier League han escalado al quinto puesto, mientras que el pasado martes cayeron 0-1 ante el Porto, pero avanzaron a las semifinales de la Champions League.

Los Blues no tuvieron demasiadas complicaciones en la ronda de cuartos de final de esta Copa donde recibieron al Sheffield United logrando doblegarlos 2-0 con un autogol y anotación de Hakim Ziyech, el pasado 21 de marzo.

Por su parte, el Manchester City se mantiene como el rival a vencer en Inglaterra. Actualmente son líderes generales de la Premier League, mientras que el miércoles vencieron 1-2 al Borussia Dortmund para avanzar también a las semifinales de la Champions League.

Los Citizens tampoco tuvieron problemas en los cuartos de final de la FA Cup el pasado 20 de marzo cuando visitaron al Everton logrando doblegarlos 0-2 con goles de Ilkay Gundogan y Kevin De Bruyne.

Tanto el Chelsea como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita meterse a la final, no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado de la competencia, algo que sería un duro fracaso para cualquiera.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 3 de enero en la Premier League en Stamford Bridge. En aquel choque los Citizens se llevaron el triunfo 1-3 con anotaciones de Ilkay Gundogan, Phil Foden y Kevin De Bruyne.

Hora y Canal Chelsea vs Manchester City

El juego entre Chelsea vs Manchester City se estará disputando en punto de las 5:30 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Manchester City vs Chelsea en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de ESPN en Latinoamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de la Emirates FA Cup que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Chelsea vs Manchester City en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán con todo por la clasificación a la final. En los pronósticos los Blues son muy ligeros favoritos al estar en casa, además de que son los obligados, pero los Citizens tienen el potencial y querrán seguir en la pelea por todo los títulos. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con al repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Manchester City.

Chelsea vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales FA Cup 2020-21