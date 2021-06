Croacia vs República Checa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eurocopa 2021

Seguimos con las emociones de este viernes 18 de junio con un gran partido en la jornada 2 de la Eurocopa 2020, donde Croacia buscará sumar sus primeros puntos que les permita perfilar la clasificación, saben que no deben fallar cuando se midan a la República Checa que llega motivado listo para sumar en la cancha del Hampden Park.

Hora y Canal Croacia vs República Checa

Sede: Hampden Park, Glasgow, Escocia

Hora: 5:00 pm de Reino Unido. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. PrendeTV en Estados Unidos.

Croacia vs República Checa en VIVO

La selección de Croacia, vigente subcampeona del mundo, tiene la misión de mantenerse como uno de los rivales a vencer, sin embargo su debut no fue el mejor, por lo que en esta segunda fecha intentarán enderezar el rumbo.

Los Croatas no la pasaron bien en su partido de debut el pasado domingo cuando visitaron a Inglaterra en un duelo donde compitieron bien, pero terminaron cayendo 1-0.

Por su parte, la República Checa llega motivada a a este partido sabiendo que una victoria o, incluso, el empate les daría el boleto a la siguiente ronda, algo que sería un buen logro para el equipo.

Los Checos tuvieron un gran partido de debut en esta misma cancha el lunes pasado cuando visitaron a Escocia logrando doblegarlos 0-2 con doblete de Patrik Schick.

Tanto Croacia como la República Checa saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de ganar y dar un gran paso en la pelea por la clasificación, saben que muchas de sus aspiraciones de avanzar están puestas en lo que hagan este viernes. En los pronósticos los Croatas son ligeros favoritos, sin embargo los Checos llegan motivados y van por todo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Croacia vs República Checa.

Croacia vs República Checa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eurocopa 2021