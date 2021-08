Necaxa vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Torneo Apertura 2021

Liga MX Torneo Apertura 2021

Se cierran las emociones de este martes 17 de agosto siguiendo con la jornada 5 del Torneo Apertura 2021, cuando el Necaxa busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los meta a la pelea en la zona de repechaje, pero tendrán que recibir a Pumas que llega urgido por sumar en su visita al Estadio Victoria.

Como llegan los equipos

El cuadro del Necaxa ha tenido un arranque de campaña complicado ya que en 4 jornadas únicamente han sumado un triunfo y han perdido en 3 ocasiones, pero justamente vienen de ganar, por lo que tienen la motivación a tope.

Los Rayos vienen de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Atlético San Luis logrando doblegarlos 0-2 con un autogol y anotación de Alejandro Zendejas.

Por su parte, los Pumas han sido una de las decepciones en este inicio de temporada y la presión ya se empieza a sentir para Lillini, les urge sumar su primer triunfo tras cosechar un par de empates y par de derrotas en 4 jornadas.

La UNAM viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron a Querétaro en un choque muy flojo donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Tanto el Necaxa como los Pumas saben de al importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y tomar un respiro tras su arranque complicado, todavía queda camino por recorrer, pero saben que los puntos que dejen ahora serán cada vez más complicados de recuperar en una Liga MX que va tomando forma.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 9 de abril en la jornada 14 de la campaña pasada en el Victoria. En aquel choque la UNAM se quedó con la victoria con solitaria anotación de Juan Pablo Vigón al 81.

Hora y Canal Necaxa vs Pumas

El juego entre Necaxa vs Pumas se estará disputando en punto de las 9:00 pm de Aguascalientes y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 7:00 pm del Pacífico y a las 10:00 pm del Este.

La transmisión del partido Pumas vs Necaxa en VIVO para la televisión será en exclusiva por Azteca 7 en TV Abierta y por TUDN en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de TUDN.

Necaxa vs Pumas en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán con todo por la victoria, no hay margen de error para dos clubes que no han empezado como hubiesen querido. Los Rayos saldrán como ligeros favoritos al estar en casa y llegar motivados, pero la UNAM está desesperado por ganar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Necaxa vs Pumas.

Necaxa vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Torneo Apertura 2021

Last modified: agosto 16, 2021

Etiquetas: Canal Necaxa vs Pumas