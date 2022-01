Chivas vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Torneo Clausura 2022

Liga MX Torneo Clausura 2022

Abrimos las emociones de este sábado 22 de enero siguiendo con la jornada 3 del Torneo Clausura 2022, cuando las Chivas busquen aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo, sin embargo tendrán que recibir a Querétaro que saldrá decidido a dar la campanada y sumar en su dura visita al Estadio Akron.

Como llegan los equipos

El cuadro de las Chivas ha tenido un arranque de temporada irregular tras sumar una victoria y una derrota en las dos primeras fechas, por lo que ahora que vuelen a casa intentarán poner sus números en positivo.

El Guadalajara viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Pachuca siendo superados 2-1.

Por su parte, el Querétaro ha tenido un arranque de temporada complicada al sumar un empate y un descalabro, por lo que intentarán sumar su primer triunfo de la campaña.

Los Gallos Blancos vienen de una dura caída en la jornada pasada cuando recibieron a los Pumas siendo superados 1-3.

Tanto las Chivas como el Querétaro saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita demostrar que están para cosas importantes, aunque la presión esta del lado de Guadalajara al estar en casa, mientras que los Gallos Blancos intentarán sorprender.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 29 de septiembre en la jornada 11 de la campaña pasada en La Corregidora. En aquel choque los Gallos Blancos se llevaron el triunfo con solitaria anotación de Jonathan Dos Santos.

Hora y Canal Chivas vs Querétaro

El juego entre Chivas vs Querétaro se estará disputando en punto de las 5:00 pm de Guadalajara y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 3:00 pm del Pacífico y 6:00 pm del Este.

La transmisión del partido Querétaro vs Chivas en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Afizzionados en IZZI para México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por ChivasTV.

Chivas vs Querétaro en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad, pero que llegan dolidos con sed de levantarse cuanto antes, apenas estamos iniciando pero es vital el sumar desde el arranque. Guadalajara es favorito, pero no deberá confiarse de unos Gallos Blancos que no tienen nada que perder. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chivas vs Querétaro.

