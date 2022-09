¿En qué canal van a pasar Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin 3 en VIVO? en México, Estados Unidos y Sudamérica

Box

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán este sábado 17 de septiembre por tercera ocasión y que podría ser definitiva.

Álvarez y Golovkin se enfrentarán cara a cara en la tercera entrega de su amarga rivalidad en el T-Mobile Arena de Las Vegas este fin de semana. La estrella mexicana regresará a las 168 libras para apostar sus títulos indiscutibles después de un cambio de peso fallido a 175 libras que lo vio derrotado por segunda vez en su carrera por Dmitry Bivol.

Mientras tanto, su enemigo kazajo buscará corregir los eventos del pasado después de empatar y perder ante el Canelo en sus dos primeros enfrentamientos a pesar de que muchos dentro del deporte sugirieron que debería haber sido declarado ganador en ambas ocasiones.

Echamos un vistazo a todo lo que necesitas saber antes de la gran trilogía de este fin de semana…

¿A qué hora empieza Álvarez v Golovkin?

Se espera que la pelea principal de Las Vegas de este fin de semana comience al rededor de las 11:30 pm del Este de los Estados Unidos (10:30 pm de México).

La cartelera general comenzará alrededor de las 8:00 pm ET en Estados Unidos (7:00 pm en México), con una gran cantidad de luchadores de alto nivel subiendo al ring antes del acto principal, incluido Jesse ‘Bam’ Rodríguez.

Cómo ver a través de TV y streaming en vivo

La pelea de la trilogía se transmitirá exclusivamente en vivo por el servicio de transmisión DAZN en su plataforma de pago por evento para los Estados Unidos y Reino Unido.

En México será por el canal de Las Estrellas y Azteca 7 totalmente gratis, mientras que en Latinoamérica se podrá ver totalmente en vivo por ESPN.

Cartelera Completa Canelo vs GGG 3

Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin – títulos de peso supermediano WBA (Super), WBC, IBF, WBO y The Ring

Jesse Rodríguez Franco vs Israel González – título supermosca del CMB

Ali Akhmedov vs Gabriel Rosado

Austin Williams vs Kieron Conway

Diego Pacheco vs Enrique Collazo

Marc Castro vs Kevin Montiel Mendoza

Aarón Aponte vs Fernando Ángel Molina

Anthony Herrera vs Delvin McKinley

Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin 3 en VIVO

Canelo: “Me encanta el boxeo, pero me siento más motivado para esta pelea. Esta pelea fue arreglada antes de mi pelea con Bivol. “Golovkin no hablará mal de mí ahora, porque estoy aquí. Pero él dice que tengo miedo, que me estoy escapando, cuando estoy peleando con los mejores muchachos mientras él pelea con peleadores de clase D, así que eso es mucho.

«Espero que piense que es personal como yo. Siempre finge que es un buen tipo, se preocupa por la gente. No. Son dos personas diferentes. ¡Es solo un imbécil! Es lo que es. Creo que GGG se sorprenderá». cuánto he mejorado, mi resistencia y mi fuerza definitivamente lo sorprenderán.

“Seré el último contra el que pelee Golovkin. Lo retiraré, ¡seguro! Lo noquearé, y cuando esté parado sobre él, sentiré satisfacción”.

Golovkin: “Si esta pelea es personal para él, entonces es personal. En las peleas, aprendes algo sobre tu oponente, y creo que hemos aprendido algo el uno del otro. No lo veo como algo personal, y mi pregunta sería, ¿por qué? Pero tal vez no aprendí tan bien, tal vez hubo algo que no capté. Pero ese es su problema, no el mío.

“Es difícil hacer predicciones sobre el retiro. Cuando toma la decisión de retirarme, generalmente no se basa en una sola razón. Para esta pelea, para tener la mano levantada, hay que hacer mucho. Ambos nos damos cuenta de eso. Nos comprometemos al 100% con eso. Ambos queremos que esto suceda.

“No creo que sea una forma adecuada de decirlo; tratar de conseguir un nocaut. Siempre sacas tu mejor lado”.

