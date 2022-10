Manchester United vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Premier League 2022-2023

Premier League 2022-2023

Se abren las emociones de este domingo 16 de octubre en la jornada 11 de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita seguir en la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un Newcastle que saldrá decidido a sumar en su dura visita al Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Newcastle

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

Manchester United vs Newcastle en VIVO

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña muy irregular, aunque vienen de un buen triunfo en la jornada pasada doblegando 1-2 al Everton para colocarse con 5 victorias y 3 derrotas en 8 duelos.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la Europa League donde lograron un milagroso triunfo con solitaria anotación de Scott McTominay al 90+3.

Por su parte, el Newcastle ha tenido un buen torneo en términos generales luchando por mantenerse en zona de competencias europeas. Ellos cosechan 3 triunfos, 5 empates y únicamente han perdido en una ocasión.

Las Urracas vienen de un grandísimo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Brentford logrando golearlos 5-1 con doblete de Bruno Guimaraes y anotaciones de Jacob Murphy, Miguel Alimirón y un autogol.

Tanto el Manchester United como el Newcastle saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad ahora que nos acercamos a la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la quinta posición con 15 puntos, mientras las Urracas están un puesto abajo con 14 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Newcastle.

