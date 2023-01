Girona vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Derbi Catalán tendremos este sábado 28 de enero abriendo el día en la jornada 19 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Girona busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa llevándose un triunfo al recibir nada más y nada menos que al Barcelona que saldrá a imponer su jerarquía en la siempre difícil cancha del Montilivi.

Hora y Canal Girona vs Barcelona

Sede: Estadio Montilivi, Barcelona, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Girona vs Barcelona en VIVO

El cuadro del Girona ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo, pero saben que no pueden aflojar.

Blanc-i-Vermells viene de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Villarreal en un choque donde sufrieron la expulsión de Santiago Bueno al 78, aun así parecía aguantarían el 0-0, pero al 90+10 un penal los dejó con las manos vacías.

Por su parte, el Barcelona está teniendo una campaña buena que los tiene como los favoritos al título. En la jornada pasada lograron vencer al Getafe con solitaria anotación de Pedri, para colocarse con 14 victorias, 2 empates y un solo descalabro.

Los Blaugranas tuvieron actividad a media semana en la Copa del Rey donde siguieron con su buena inercia al vencer a la Real Sociedad con solitaria anotación de Dembélé, metiéndose a las semifinales de la competencia.

Tanto el Girona como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos al Blanc-i-Vermells en la onceava posición con 21 puntos, mientras que los Blaugranas son líderes con 44 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Girona vs Barcelona.

