Liverpool vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partidazo de poder a poder nos espera este domingo 5 de marzo siguiendo con la jornada 26 de la Premier League 2022-2023, cuando el Liverpool busque sumar un nuevo triunfo que los meta de lleno en la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Manchester United que necesita sumar de a tres si quiere seguir luchando por el título, así que saldrán con todo a Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Manchester United

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México

Liverpool vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Liverpool ha sido una de las grandes decepciones de la Premier luchando apenas por un boleto a competencias europeas después de que en 24 duelos suman 11 victorias, 6 empates y han caído derrotados en 7 duelos.

Los Reds vienen de un buen triunfo a media semana, en duelo pendiente, donde recibieron a los Wolves logrando superarlos 2-0 con goles de Virgil van Dijk y Mohamed Salah.

Por su parte, el Manchester United ha tenido una gran temporada siendo uno de los protagonistas. En su último duelo de liga golearon 3-0 al Leicester City para colocarse con 15 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la quinta ronda de la FA Cup donde pasaron algunos problemas, pero lograron vencer 3-1 al West Ham con un autogol y anotaciones de Alejandro Garnacho y Frederico Rodrigues.

Tanto el Liverpool como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Reds en la sexta posición con 39 puntos, mientras que los Red Devils son terceros con 49 unidades, ambos con un duelo pendiente en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Manchester United.

Liverpool vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Premier League 2022-23

Last modified: marzo 4, 2023

Etiquetas: Canal Liverpool vs Manchester United