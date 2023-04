Atlético Madrid vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguimos con las emociones de la jornada 31 de LaLiga 2022-2023 en España este miércoles 26 de abril con un gran partido donde el Atlético Madrid buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les ayude a sacar ventaja en su lucha por los puestos de Champions, pero recibirán al Mallorca que luchará hasta el final para quedar en lo más alto posible y tal vez clasificar a la Europa League.

Hora y Canal Atlético Madrid vs Mallorca

Sede: Estadio Civitas Metropolitano, Madrid, España.

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: En Sudamérica se podrá ver por medio de ESPN. SKY Sports en México. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Atlético Madrid vs Mallorca en VIVO

El Atlético Madrid ha hecho una muy buena segunda mitad de temporada; en 30 partidos jugados, el equipo del Cholo registra 18 victorias, 6 empates y 6 derrotas.

En la pasada jornada, el cuadro ‘colchonero’ surfrió una dura derrota nada más y nada menos que ante el Barcelona que lo alejó por cinco puntos del segundo lugar.

Por su parte, del otro lado estará un Mallorca que ha hecho una regular temporada registrando en 30 partidos disputados 11 victorias, 7 empates y 12 derrotas que lo ubican en la mitad de la tabla.

En la pasada jornada, los ‘Mallorquinistas’ consiguieron tres puntos de oro derrotando por 3-1 al Getafe en condición de local.

Tanto el Atlético Madrid como el Mallorca saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas en esta recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a los del Cholo en la tercera posición con 60 puntos, mientras que los de Javier Aguirre se encuentran décimos con 40 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético Madrid vs Mallorca.

