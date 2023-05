León vs Atlético San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Repechaje Liga MX Clausura 2023

Liga MX Torneo Clausura 2023

Se reanuda la actividad del repechaje del Torneo Clausura 2023 este domingo 7 de mayo con un gran duelo donde el León buscará imponer su condición de local y su mejor momento para meterse a la liguilla, pero no deberá confiarse de un Atlético San Luis que intentará dar la gran campanada en su visita al Nou Camp.

Hora y Canal León vs Atlético San Luis

Sede: Estadio León, León, Guanajuato

Hora: 7:06 pm de México. 6:06 pm PT / 9:06 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. TUDN en Estados Unidos.

Streaming: Claro Sports en Latinoamérica.

El cuadro del León cumplió con una buena temporada terminando con 30 puntos, pero eso les valió apenas para quedarse con la sexta posición. Cerraron la temporada regular el pasado domingo goleando 3-0 a Tigres.

Los Esmeraldas tuvieron actividad a media semana en la CONCACAF Champions League donde firmaron su boleto a la Final tras vencer de manera clara 3-1 a los Tigres con goles de Fidel Ambriz, Ángel Mena y Adonis Frías, por lo que están motivados.

Por su parte, Atlético San Luis cumplió logrando meterse al repechaje. Cerraron la temporada con un empate 0-0 ante el Atlas que les valió quedarse en la onceava posición entre los clasificados.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 4 de marzo en la jornada 10 de la temporada en el Nou Camp. En aquel choque parecía que empatarían a cero, pero al 90+1 Brian Rubio y al 90+4 Héctor Uribe aparecieron por los Esmeraldas para el 2-0 final, sin embargo los Colchoneros Mexicanos demostraron que no son un rival nada fácil.

Tanto el León como el Atlético San Luis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita meterse a la liguilla, no hay margen de error, el ganador avanzará y el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos claramente los Esmeraldas son favoritos, pero no deberán confiarse de unos Tuneros que saldrán sin nada que perder. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. León vs Atlético San Luis.

León vs Atlético San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Repechaje Liga MX Clausura 2023

