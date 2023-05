Brighton vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Buen partido tendremos este miércoles 24 de mayo en duelo pendiente de la jornada 32 de la Premier League 2022-2023, cuando el Brighton busque sumar un triunfo que los consolide en zona de competencias europeas, pero tendrán que recibir al flamante campeón, el Manchester City, que saldrá a sumar un nuevo triunfo en su visita al Falmer.

Hora y Canal Brighton vs Manchester City

Sede: Falmer Stadium, Brighton & Hove, Falmer, Reino Unido

Hora: 8:00 pm de Inglaterra. 1:00 pm México y Centroamérica. 2:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Brighton vs Manchester City en VIVO

El cuadro el Brighton ha tenido una temporada histórica soñando con competencias europeas, pero saben que necesitan cerrar con todo para completar la obra. Después de 36 fechas suman 18 victorias, 7 empates y han caído en 11 juegos.

Las Gaviotas vienen de un nuevo triunfo en la jornada del domingo cuando superaron 3-1 al Southampton con doblete de Evan Ferguson y uno más de Pascal Grob.

Por su parte, el Manchester City ha tenido una temporada espectacular que los tiene ya con el título en la bolsa únicamente buscando un cierre igual de bueno. Ellos cosechan 28 triunfos, 4 empates y han perdido en 4 partidos.

Los Ciudadanos, ya con el título en la bolsa, vienen de una gran victoria el pasado domingo superando al Chelsea con solitaria anotación de Julián Álvarez.

Tanto el Brighton como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita buscar sus objetivos en este cierre de temporada; en la tabla general encontramos a las Gaviotas en la sexta posición con 61 puntos, mientras que los Citizens son líderes campeones con 88 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brighton vs Manchester City.

Brighton vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Premier League 2022-23

