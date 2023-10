México vs Jamaica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Panamericanos 2023

Juegos Panamericanos 2023

Se abre la actividad del fútbol femenil en los Juegos Panamericanos 2023 este domingo 22 de octubre, cuando México busque hacer un buen debut y demostrar que tiene para pelear por las medallas, pero tendrán que medirse a Jamaica que saldrán a imponer condiciones en la cancha del Elías Figueroa.

Hora y Canal México vs Jamaica

Sede: Estadio Elías Figueroa, Valparaíso, Chile

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports en México. PanamSports Channel en todo el mundo.

México vs Jamaica en VIVO

La selección de México ha vivido momentos inciertos en los últimos años, incluso no habían conseguido su clasificación para estos Panamericanos, pero la baja de Canadá les abrió la puerta y querrán aprovecharla.

Las Tricolores han convocado a jugadores de la Liga MX Femenil y tendrán como objetivo el superar el quinto puesto que consiguieron en Lima 2019, además llegan como las campeones de los Centroamericanos y del Caribe hace unos meses.

Por su parte, Jamaica ha sido una de las selecciones que más ha crecido en la CONCACAFy una muestra fue el pasado Mundial donde avanzaron a octavos de final, además quedaron muy cerca de llegar a Juegos Olímpicos, pero se quedaron a un paso.

Las Reggae Girlz, sin embargo, llegan mermadas a estos Juegos ya que no han podido convocar a todas sus jugadoras de Europa, por lo que habrá que ver como les va en la competencia.

Tanto México como Jamaica saben de la importancia de este partido ya que ambas quieren arrancar con las tres unidades, aunque las Tricolores son favoritas al estar más completas que las Reggae Girlz que sufrirán las ausencias. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

