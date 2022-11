Lorient vs PSG EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Ligue 1 2022-2023

Ligue 1

Abrimos las emociones de este domingo 6 de noviembre en la jornada 14 de la Ligue 1 2022-2023 en Francia, cuando el Lorient busque aprovechar su condición de local para seguir con su pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un PSG que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Le Moustoir.

Hora y Canal Lorient vs PSG

Sede: Stade Moustoir, Lorient, Francia

Hora: 1:00 pm de Francia. 6:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Lorient vs PSG en VIVO

El cuadro del Lorient ha tenido una buena temporada siendo uno de los protagonistas, pero han venido a menos en las últimas 3 jornadas donde no suman triunfo, eso los ha dejado con 8 victorias, 3 empates y un par de descalabros.

Les Merlus vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Niza en un duelo donde Dango Ouattara los puso al frente, pero los terminaron remontando para caer 1-2.

Por su parte, el PSG ha marcado el ritmo de la competencia con un impresionante paso de 11 victorias y 2 empates en 13 fechas. En la jornada pasada superaron 4-3 al Troyes.

El París vienen de una agridulce victoria a media semana en la Champions League cuando visitaron a la Juventus logrando doblegarlos 1-2 con goles de Kylian Mbappé y Nuno Mendes, sin embargo terminaron segundos de su grupo.

Tanto el Lorient como el PSG saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas de cara a la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a Les Merlus en la cuarta posición con 27 puntos, mientras el París es líder de la Ligue 1 con 35 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Lorient vs PSG.

Last modified: noviembre 5, 2022

Etiquetas: Canal Lorient vs PSG